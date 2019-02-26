Гуаидо не увидел «широкой поддержки» от России для Мадуро

Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, который провозгласил себя президентом страны, заявил, что не видит «широкой поддержки» от России действующему лидеру страны Николасу Мадуро.

По его словам, сказанным «Новой газете», не было никаких новых кредитов и крупных инвестиций.

«Просто публичные заявления. Я не вижу широкой поддержки. Я верю, что в России есть уважительное участие (к судьбе нашей страны), как во многих других странах»,— сказал он.

Ранее сообщалось что власти России начали сомневаться в способности президента Венесуэлы Николаса Мадуро удержаться у власти.

Тем не менее правительство Венесуэлы поручило руководителям 50 компаний, которые занимаются производством потребительских товаров, открыть счета в России, а также Турции, Китае и Индии.