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Порошенко обвинил Россию в кибератаках на ЦИК Украины

19:57, 26.02.2019
Порошенко обвинил Россию в кибератаках на ЦИК Украины
Фото: commons.wikimedia.org / Администрация Президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что 24 и 25 февраля Центральная избирательная комиссия страны подверглась кибератакам со стороны России.

В связи с этим в СНБО вместе с правоохранительными органами и «американскими партнерами» разработали механизмы защиты, передает телеканал «112 Украина».

Ранее сообщалось, что Украина и Европейский союз проведут совместные учения по предотвращению кибератак со стороны России во время выборов украинского президента 31 марта.

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