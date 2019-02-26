Порошенко обвинил Россию в кибератаках на ЦИК Украины
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что 24 и 25 февраля Центральная избирательная комиссия страны подверглась кибератакам со стороны России.
В связи с этим в СНБО вместе с правоохранительными органами и «американскими партнерами» разработали механизмы защиты, передает телеканал «112 Украина».
Ранее сообщалось, что Украина и Европейский союз проведут совместные учения по предотвращению кибератак со стороны России во время выборов украинского президента 31 марта.ОбществоВласть
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