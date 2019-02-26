Выход Великобритании из Евросоюза могут отложить до конца июня

Премьер-министр Великобритании во время выступления в палате общин представила сценарии развития событий вокруг выхода страны из состава Европейского союза (Brexit).

Так, 12 марта Мэй выставит на голосование новый вариант соглашения с ЕС. Если его не поддержат, то на следующий день она предложит им проголосовать за или против выхода из ЕС без соглашения с Брюсселем. В случае поддержки Великобритания покинет ЕС 29 марта, если нет, то Мэй 14 марта вынесет на голосование вариант с отсрочкой даты выхода до конца июня.

Подчеркивается, что в дальнейшем Brexit переноситься не будет, пишут «Ведомости».



Напомним, что ранее британские парламентарии отвергли предложенное премьером Терезой Мэй соглашение по Brexit. После этого глава Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин внес предложение о выражении вотума недоверия правительству Великобритании. Тем не менее британский парламент выразил доверие правительству.

СМИ сообщили, что повторное голосование британского парламента по соглашению с ЕС об условиях Brexit пройдет до 12 марта.