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Путин переименовал Минвостокразвития РФ

18:12, 26.02.2019
Путин переименовал Минвостокразвития РФ
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин переименовал Министерство по развитию Дальнего Востока в Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Согласно указу, на ведомство возложили функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития арктической зоны РФ.

Также Путин поручил правительству в трехмесячный срок уточнить полномочия министерства и его численность, а также в случае необходимости обеспечить реорганизацию ведомства.

Напомним, что в январе премьер-министр Дмитрий Медведев предложил Путину сделать Министерство по развитию Дальнего Востока ответственным за Арктику и переименовать ведомство в Министерство по развитию Дальнего Востока и арктической зоны.

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