Путин переименовал Минвостокразвития РФ

Президент России Владимир Путин переименовал Министерство по развитию Дальнего Востока в Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Согласно указу, на ведомство возложили функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития арктической зоны РФ.

Также Путин поручил правительству в трехмесячный срок уточнить полномочия министерства и его численность, а также в случае необходимости обеспечить реорганизацию ведомства.

Напомним, что в январе премьер-министр Дмитрий Медведев предложил Путину сделать Министерство по развитию Дальнего Востока ответственным за Арктику и переименовать ведомство в Министерство по развитию Дальнего Востока и арктической зоны.