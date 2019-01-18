Медведев предложил Путину сделать Минвостокразвития ответственным за Арктику

Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил сделать Министерство по развитию Дальнего Востока ответственным за Арктику и переименовать ведомство в Министерство по развитию Дальнего Востока и арктической зоны.



Также Медведев предложил ввести в Минвостокразвития должность первого заместителя министра. Он будет непосредственно отвечать за арктическую зону, сообщает пресс-служба Кремля.

По мнению Медведева, будет вполне естественно, если вопросами Арктики займется Минвостокразвития. Создание отдельного федерального органа по развитию арктической зоны премьер считает нецелесообразным.

«Сейчас Министерство по развитию Дальнего Востока занимается развитием дальневосточной зоны, которая выходит на Арктику. По сути, это очень часто пересекающиеся вопросы: например, развитие Якутии или Чукотки — это все равно развитие арктической зоны», — пояснил Медведев.

Отмечается, что Путин согласился с позицией премьер-министра.

Ранее Путин подписал указ о переносе центра Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток.