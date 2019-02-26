Вслед за «Аэрофлотом» топливный сбор могут повысить «Уральские авиалинии» и S7

Авиакомпании S7 и «Уральские авиалинии» также могут повысить топливный сбор вслед за «Аэрофлотом» и подконтрольными ему перевозчиками «Россия» и «Аврора».

«Да, мы будем вынуждены повышать топливный сбор», — приводит «Интерфакс» слова представителя авиакомпании S7. Агентство отмечает, что более подробной информации перевозчик пока не представил.

«Уральские авиалинии» также рассматривают возможность повышения тарифов, в том числе и за счет увеличения топливного сбора.

«В текущей ситуации, когда авиакомпания работает на грани рентабельности, вопрос повышения тарифов рассматривается», — цитирует агентство ответ пресс-службы компании.

По итогам 2018 года российские авиакомпании получили операционный убыток в размере 70 млрд рублей. В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) главной причиной роста убытков называют скачок цен на топливо, затраты перевозчиков на авиационный керосин выросли на 41%.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» поднимет топливный сбор на 200 и 400 рублей для экономкласса и бизнес-класса соответственно.