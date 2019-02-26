На выполнение нацпроектов в Саратовской области направят более 9 млрд рублей

Власти Саратовской области собираются направить более 9 млрд рублей на выполнение национальных проектов в регионе, сообщает ТАСС.

Такое заявление сделал министр финансов области Станислав Кошелев. Паспорта нацпроектов затрагивают 12 сфер, их предполагается реализовать до 2024 года.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает на видимый результат реализации национальных проектов уже к концу 2019 года. Он отметил, что больше результат будет виден в 2020 и 2021 году. В России на нацпроекты до 2024 года направят 25,7 трлн рублей. Самым дорогим нацпроектом стал план модернизации магистральной инфраструктуры (6,3 трлн рублей), самым дешевым — «Производительность труда и поддержка занятости» (52,1 млрд рублей). Путин отметил, что такие «колоссальные деньги» никогда не выделялись целевым образом на достижение общенациональных задач.