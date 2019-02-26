Прокуратура РТ направила в суд дело производителя суррогатного бензина

Фото: Реальное время

В незаконном предпринимательстве и производстве продукции, не отвечающей требованиям безопасности для потребителя, обвиняют 42-летнего гендиректора ЗАО «Энергопромсбыт».

По версии следствия, в 2016—2018 годах на арендованной нефтебазе на ул. Заводской в селе Бетьки Тукаевского района обвиняемый организовал незаконное производство продукта, схожего с характеристиками бензина АИ-92-К5, и продавал его под видом бензина третьим лицам. Доход от незаконной деятельности следователи оценили в 9,4 млн рублей с лишним.

Как сообщили «Реальному времени» в прокуратуре РТ, вину бизнесмен полностью признал.

Его дело рассмотрит Тукаевский райсуд.

Год назад МВД России сообщало о ликвидации подпольного бензинового завода под Челнами, который сбывал суррогатный бензин и дизтопливо в Татарстане, Башкортостане и Нижегородской области. Тогда по делу привлекали трех подозреваемых.