Прокуратура РТ направила в суд дело производителя суррогатного бензина
В незаконном предпринимательстве и производстве продукции, не отвечающей требованиям безопасности для потребителя, обвиняют 42-летнего гендиректора ЗАО «Энергопромсбыт».
По версии следствия, в 2016—2018 годах на арендованной нефтебазе на ул. Заводской в селе Бетьки Тукаевского района обвиняемый организовал незаконное производство продукта, схожего с характеристиками бензина АИ-92-К5, и продавал его под видом бензина третьим лицам. Доход от незаконной деятельности следователи оценили в 9,4 млн рублей с лишним.
Как сообщили «Реальному времени» в прокуратуре РТ, вину бизнесмен полностью признал.
Его дело рассмотрит Тукаевский райсуд.
Год назад МВД России сообщало о ликвидации подпольного бензинового завода под Челнами, который сбывал суррогатный бензин и дизтопливо в Татарстане, Башкортостане и Нижегородской области. Тогда по делу привлекали трех подозреваемых.ПромышленностьОбществоБизнесУслугиТранспортПроисшествия Татарстан
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