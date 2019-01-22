Дворкович: «Было бы эффективно отрегулировать цены бензина налоговой политикой»

Внутренние цены на топливо в России можно было бы эффективно сдерживать налоговым регулированием, в частности, привязкой уровня акцизов к мировой цене нефти.

«В более долгосрочной перспективе было бы эффективно отрегулировать цены бензина налоговой политикой, прежде всего. Мы прорабатывали этот вопрос (в прошлом составе правительства), мы выступали за гибкую систему акцизов, когда они бы реагировали на ценовую конъюнктуру, мировые цены на нефть» — заявил председатель фонда «Сколково», бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.



По его словам, тогда Министерство финансов возражало против этих мер. В результате прийти к консенсусу не удалось, передает "РИА Новости".

Ранее правительству удалось договориться с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливном рынке. В частности, решено закрепить оптовые цены на уровне июня 2018 года.

Тем не менее, цены на бензин выросли за период с 24 декабря по 9 января на 21 копейку.