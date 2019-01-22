Ведущие центробанки мира в 2019 году возьмут паузу в повышении процентных ставок

Ведущие центробанки мира в 2019 году возьмут паузу в повышении процентных ставок.

Гендиректор UBS Аксель Вебер на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Федеральная резервная система США не будет повышать процентные ставки такими темпами, как в прошлом году. В 2018 году ФРС повышала ставку федерального финансирования четыре раза, сейчас она составляет 2,25—2,5%.

Вебер также отметил, что экономические данные в развитых и развивающихся странах ухудшились в III и IV кварталах 2018 года. По его словам, такая ситуация может сохранится и в I квартале этого года.

«Так что центробанки сейчас возьмут паузу, чтобы оценивать ситуацию. В случае с Европейским центробанком минус этого в том, что он так и не выведет процентные ставки с отрицательной территории, даже если повысит их еще раз в конце года», — приводят слова Вебера «Ведомости».



Ранее Международный валютный фонд спрогнозировал замедление роста мировой экономики в 2019 и 2020 годах.