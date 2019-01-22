«Татнефть» намерена сохранить добычу нефти в 2019 году на уровне 29,5 млн тонн

«Татнефть» планирует сохранить добычу нефти в 2019 году на уровне прошлого года — 29,5 млн тонн, говорится в материалах компании.

Переработка нефтяного сырья может вырасти на 20,9% и достигнуть 10,406 млн тонн.

Кроме того, «Татнефть» планирует увеличить объем инвестиций в 2019 году на 36,7% по сравнению с показателем 2018 года — до 127,3 млрд рублей.

Инвестиции в разведку и добычу в Татарстане вырастут на 33,5% и составят 27,5 млрд рублей, в разведку и добычу в других регионах — в 3,75 раза, до 12 млрд рублей, передает RNS.

Напомним, что в 2018 году ПАО «Татнефть» добыла 29,5 млн тонн нефти, что на 2,1% больше показателя 2017 года.