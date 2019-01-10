«Татнефть» повысила добычу нефти на 2% до 29,5 млн тонн

В 2018 году ПАО «Татнефть» добыла 29,5 млн тонн нефти. Таким образом показатель вырос на 2,1%.

«Предприятиями группы «Татнефть» в декабре добыто 2 674 тыс. т нефти, за двенадцать месяцев — 29 534 тыс. т нефти, что на 594 тыс. т больше, чем в 2017 году», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

На лицензионных участках за пределами Татарстана за 12 месяцев прошлого года компания добыла 342 тысячи тонн нефти, что меньше, чем в 2017 году. При этом «Татнефть» увеличила добычу сверхвязкой нефти до 1,9 млн тонн.

Кроме того, в прошлом году нефтяная компания построила и сдала 628 скважин. В прошлом году этот показатель составлял 762 скважины.