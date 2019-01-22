ЦБ РФ опубликовал список банков, получивших базовую лицензию в IV квартале 2018 года

В IV квартале 2018 года 102 российских банка поменяли универсальную лицензию на базовую.

В этот список вошли татарстанские «Автоградбанк» (Набережные Челны) «АвтоКредитБанк» (Казань) и «Алтынбанк» (Казань).

Также в нем значатся несколько банков из Приволжского федерального округа. Например,«Газнефтьбанк» (Саратов), «Кузнецкий» (Пенза), «Промтрансбанк» (Уфа), «Проинвестбанк» (Пермь) и другие.

Полный список кредитных организаций, которые поменяли универсальную лицензию на базовую в IV квартале 2018 года опубликован на сайте Банка России.



Отметим, что I квартале 2018 года базовые лицензии не выдавались, во II квартале было выдано шесть таких лицензий, в III квартале — 44. Таким образом, по состоянию на конец декабря 2018 года, базовую лицензию имеют 149 банков.

Ранее в ЦБ РФ сообщили, что 150 кредитных организаций РФ планируют перейти на базовую лицензию. Еще 63 банка намерены увеличить капитал до необходимой величины (свыше 1 млрд рублей), чтобы продолжить работать на универсальной лицензии.