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ЦБ РФ опубликовал список банков, получивших базовую лицензию в IV квартале 2018 года

21:42, 22.01.2019
ЦБ РФ опубликовал список банков, получивших базовую лицензию в IV квартале 2018 года
Фото: wikipedia.org/NVO

В IV квартале 2018 года 102 российских банка поменяли универсальную лицензию на базовую.

В этот список вошли татарстанские «Автоградбанк» (Набережные Челны) «АвтоКредитБанк» (Казань) и «Алтынбанк» (Казань).

Также в нем значатся несколько банков из Приволжского федерального округа. Например,«Газнефтьбанк» (Саратов), «Кузнецкий» (Пенза), «Промтрансбанк» (Уфа), «Проинвестбанк» (Пермь) и другие.

Полный список кредитных организаций, которые поменяли универсальную лицензию на базовую в IV квартале 2018 года опубликован на сайте Банка России.

Отметим, что I квартале 2018 года базовые лицензии не выдавались, во II квартале было выдано шесть таких лицензий, в III квартале — 44. Таким образом, по состоянию на конец декабря 2018 года, базовую лицензию имеют 149 банков.

Ранее в ЦБ РФ сообщили, что 150 кредитных организаций РФ планируют перейти на базовую лицензию. Еще 63 банка намерены увеличить капитал до необходимой величины (свыше 1 млрд рублей), чтобы продолжить работать на универсальной лицензии.

ЭкономикаБанки
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