СМИ опубликовали видео штурма самолета Сургут — Москва после попытки угона

Телеканал «360» опубликовал видео задержания пассажира рейса Сургут — Москва, который попытался захватить самолет и направить его в Афганистан.

Автор видео рассказал, что в салон самолета забежали вооруженные силовики в масках, которые задержали пассажира. После этого задержанного вывели из самолета под аплодисменты.

Ранее сообщалось, что пассажир авиарейса Сургут — Москва во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан. Пилотам пришлось посадить самолет в Ханты-Мансийске. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия».

