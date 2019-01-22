ПСО «Казань» подало иск против исполкома города на 404 млн рублей

Производственно-строительное объединение (ПСО) «Казань» подало иск в Арбитражный суд Республики Татарстан в отношении Управления капитального строительства и реконструкции исполнительного комитета Казани.

Исковое заявление подано 21 января. Сумма требований составляет 404,5 млн рублей. Заявление размещено в разделе «экономические споры по гражданским правоотношениям», говорится в картотеке арбитража.

Другие детали иска не приводятся.



Ранее Госжилфонд при президенте РТ подал иск к ПСО «Казань» на 1 млрд рублей. Обе стороны не комментируют причины возникновения долга и ход судебного разбирательства.

Вероятно иск возник вследствие неисполненных ПСО «Казань» договоров по «Салават купере». Сегодня стало известно, что Госжилфонд РТ, предположительно, планирует заключить с ПСО «Казань» мировое соглашение.