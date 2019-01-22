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Госжилфонд и ПСО «Казань», предположительно, договорились о мировом соглашении

18:27, 22.01.2019
Госжилфонд и ПСО «Казань», предположительно, договорились о мировом соглашении
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Госжилфонд при президенте РТ, предположительно, планирует заключить с ПСО «Казань» мировое соглашение по своему иску с требованиями на 1,39 млрд рублей.

Обе стороны не комментируют причины возникновения долга и ход судебного разбирательства, однако по косвенным признакам напрашивается вывод, что иск возник вследствие неисполненных ПСО «Казань» договоров по «Салават купере».

О том, почему участники процесса заинтересованы в минимальной огласке, какие истинные цели они могут преследовать и какова практика подобных судебных тяжб, — читайте в утреннем материале «Реального времени» 23 января.

Недвижимость Татарстан
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