Россию могут отстранить от Олимпиады в Токио в случае фальсификации данных лаборатории

Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщил, что Россия может быть отстранена от участия в летних Олимпийских и Паралимпийских играх в 2020 году в Токио, если данные из Московской антидопинговой лаборатории окажутся подделаны.



«В случае выявления фактов фальсификации данных комитет рекомендует исполкому направить РУСАДА официальное уведомление о несоблюдении требований к данным, что повлечет за собой последствия, изложенные в правилах „Международного стандарта соответствия“ — приводит ТАСС фрагмент отчета комитета WADA по соответствию.

После этого Россия может лишиться права на проведение международных соревнований на некоторое время, а российские спортсмены и официальные лица могут быть не допущены к участию в Олимпийских играх 2020 года или Паралимпиады — 2020.

Напомним, что сегодня WADA приняло решение оставить статус соответствия Российскому антидопинговому агентству.