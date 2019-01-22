Минпромторг опубликовал видео о работе над лимузином Aurus

Министерство промышленности и торговли России опубликовало видео о создании лимузина Aurus. Ролик опубликован на YouTube-канале ведомства.

«Задача по созданию линейки новых автомобилей на основе Единой модульной платформы была поставлена в 2013 году. Создана не просто новая российская машина, созданы мощности и компетенции для серийного производства надежных автомобилей. Проект позволил консолидировать ресурсы российского автопрома и организовать межотраслевое научное, техническое и производственное взаимодействие для выведения российской автомобильной промышленности на лидирующие мировые позици», — говорится в сообщении.

Ранее министр промышленности РФ Денис Мантуров рассказал, что автомобили Aurus начнут собирать на площадке Ford Sollers в ОЭЗ «Алабуга» с середины 2020 года.