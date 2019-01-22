В Татарстане бывший госрегистратор осужден за хищение собственности на 19,5 млн рублей

В Казани суд рассмотрел уголовное дело в отношении 33-летнего бывшего государственного регистратора, который признан виновным в хищении муниципальной собственности на сумму 19,5 млн рублей.

Следствием и судом установлено, что в 20122013 годах подсудимый, воспользовавшись служебным положением и вступив в сговор с неустановленным подельником, внес в единый государственный реестр недостоверные сведения о принадлежности подставным физическим лицам нежилых помещений — подвалов на улицах Шамиля Усманова, Окольной и Академика Королева.

Затем объекты недвижимости по поддельным договорам переоформлялись на аффилированные фирмы и продавались третьим лицам.



Приговором суда Минязову назначено наказание в виде 4 лет и 2 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РТ.

Ранее Минязов получил 7,5 года колонии общего режима по делу о хищениях муниципальной и республиканской недвижимости на полмиллиарда.