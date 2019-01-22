В США назвали номинантов на кинопремию «Оскар»

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Американская киноакадемия объявила номинантов на премию «Оскар — 2019».

Так, на награду в номинации «Лучший фильм» претендуют «Черная пантера», «Черный клановец», «Зеленая книга», «Богемская рапсодия», «Звезда родилась», «Рома», «Власть» и «Фаворитка». Статуэтку в качестве лучшего режиссера могут получить Альфонсо Куарон («Рома»), Адам Маккей («Власть»), Спайк Ли («Черный клановец»), Павел Павликовский («Холодная война») и Йоргос Лантимос («Фаворитка»).

В номинации «Лучший актер» представлены Вигго Мортенсен («Зеленая книга»), Брэдли Купер («Звезда родилась»), Итан Хоук («Дневник пастыря»), Уиллем Дефо («На пороге вечности»), Кристиан Бэйл («Власть») и Рами Малек («Богемская рапсодия»). За лучшую женскую роль премию могут получить Гленн Клоуз («Жена»), Оливия Колман («Фаворитка»), Мелисса Маккарти («Сможете ли вы меня простить?»), Ялица Апарисио («Рома») и Леди Гага («Звезда родилась»).

В категории «Лучший полнометражный анимационный фильм» представлены: «Суперсемейка 2», «Человек-паук: Через вселенные», «Ральф против интернета», «Остров собак» и «Мирай из будущего». В число номинантов «Лучший иностранный фильм» вошли «Капернаум» (Ливан), «Рома» (Мексика), «Холодная война» (Польша), «Работа без авторства» (Германия) и «Магазинные воришки» (Япония).

Церемония вручения «Оскаров» в 2019 году пройдет в Лос-Анджелесе 24 февраля.



Ранее сообщалось, что церемония вручения премии «Оскар» в этом году может пройти без основного ведущего.