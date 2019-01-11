Премия «Оскар» в этом году может пройти без основного ведущего

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Церемония вручения премии «Оскар» в этом году может пройти без основного ведущего.

Как сообщает Variety, церемонию будут вести несколько человек, отвечающих за различные части мероприятия.

Изначально церемонию должен был вести комик Кевин Харт, однако в Twitter нашли гомофобные высказывания, написанные в 2009https:///attachments/save?id=10012011 годах. После этого Харт отказался вести «Оскар».

Ранее сообщалось, что картина российского режиссера Константина Хабенского «Собибор» не вошла в шорт-лист номинантов премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».