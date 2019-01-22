В России по итогам 2018 года выросла продажа слабоалкогольных напитков

Объем розничной продажи слабоалкогольных напитков по итогам 2018 года в России вырос на 13,4% и составил 4,7 млн декалитров, сообщает Национальный союз защиты прав потребителей.

При этом продажи водки выросли на 7,1%, коньяка — на 12,1%. Объем розничной продажи шампанских и игристых вин увеличился на 2,3%. На рост объемов по сравнению с 2017 годом могло сказаться внедрение системы Единой государственной автоматизированной информационной системы с 1 июля 2017 года.

Напомним, владельцы «Дикси» и «Бристоля» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и владеющий сетью «Красное&Белое» Сергей Студенников договорились о слиянии компаний.

В результате появится третий по обороту розничный ретейлер в России.

