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Гарипов не полетел с «Ак Барсом» на выезд в Хельсинки

15:49, 22.01.2019
Гарипов не полетел с «Ак Барсом» на выезд в Хельсинки
Фото: ak-bars.ru

Сегодня, 22 января, «Ак Барс» отправился в Хельсинки. В столице Финляндии казанцы сыграют в среду в 19:30 с «Йокеритом».

Как сообщает официальный сайт клуба, в составе команды на выезд отправились 24 хоккеиста:

вратари -Артур Мисбахов, Владислав Подъяпольский, Александр Шарыченков;

защитники — Роман Абросимов, Рафаэль Батыршин, Никита Лямкин, Андрей Марков, Андрей Педан, Пол Постма, Дмитрий Юдин, Альберт Яруллин;

нападающие — Джастин Азеведо, Станислав Галиев, Михаил Глухов, Роб Клинкхаммер, Антон Ландер, Артём Лукоянов, Фёдор Малыхин, Артём Михеев, Вячеслав Основин, Андрей Попов, Алексей Потапов, Иржи Секач, Владимир Ткачев.

Отметим, что на выезд не полетел вратарь Эмиль Гарипов, который не играл в КХЛ с 21 декабря, когда «Ак Барс» обыграл дома «Трактор» со счетом 5:3.

СпортХоккей Татарстан
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