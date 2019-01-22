Россия опустилась на 27-е место в рейтинге инновационных стран мира по версии Bloomberg

Россия заняла 27-е место в рейтинге инновационных стран 2019 года Bloomberg Innovation Index. Год назад РФ занимала 25-е место.

Первое место в рейтинге сохранила Южная Корея. На второй строчке расположилась Германия (+2 строчки). Тройку замыкает Финляндия (+4).

В топ-10 далее идут Швейцария (+1), Израиль (+5), Сингапур (-3), Швеция (-5), США (+3), Япония (-3), замыкает десятку Франция (-1).

При составлении рейтинга учитываются семь факторов, в том числе расходы на исследования и разработки, производственный потенциал и концентрация высокотехнологичных компаний.

Ранее сообщалось, что Татарстан впервые занял второе место в рейтинге инновационных регионов России. Республика обошла Москву и уступила только Санкт-Петербургу.

Ассоциация инновационных регионов представила рейтинг за 2018 год на Гайдаровском форуме.