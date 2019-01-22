Эрик Макколлум: «Встречал ли проявления расизма в Казани? Здесь никто на английском не говорит, я не понимаю»

Американский защитник УНИКСа Эрик Макколлум в большом интервью «Реальному времени» рассказал, как адаптируется в России.

— В УНИКСе много американцев. Это помогает адаптироваться?

— Я бы не сказал, что национальность — это самое важное в человеке для меня. Главное, чтобы у людей был талант и хороший характер. А откуда они — это совсем не важно. Конечно, если мы из одной страны, то легче притереться и понять друг друга, потому что нет такой разницы в культурах.

— Как вы обычно проводите время американской компанией?

— Мы все уже женаты или обручены, поэтому всегда собираемся с нашими женщинами и ужинаем после игр. Часто приглашаем друг друга в гости и играем в карточные игры. В команде важно иметь «химию» не только на площадке, но и за ее пределами. Если человек доверяет тебе и если он счастлив в повседневной жизни, то он и на паркете будет играть с большей охотой.

— В западной прессе часто пытаются навязать такую повестку, что в России процветает расизм. Ты сталкивался с этим в Казани?

— Да здесь почти никто не говорит на английском-то. Даже если кто-то что-то и говорит, я не понимаю. Я просто продолжаю делать свое дело. А как реагировать на такое, каждый определяет для себя сам.

Я, например, действую по принципу взаимности. Если кто-то со мной вежлив, то и я отвечаю тем же.

— В семье тебя не отговаривали от переезда в Россию?

— Вообще ничего негативного не было с их стороны. Моей подруге разве что холод здесь не нравится. Но она хочет быть со мной, и когда она рядом, это делает меня счастливым. Благодаря ей моя жизнь становится легче, и я могу просто сфокусироваться на баскетболе, — сказал Макколлум.