Минэкономразвития РФ разработало KPI для вице-премьеров

Минэкономразвития подготовило предложения по критериям эффективности работы вице-премьеров действующего правительства. Главным показателем должны стать индикаторы нацпроектов.

Такие целевые индикаторы как уровень бедности, темпы роста экономики или смертность на дорогах станут своеобразными KPI, пишет «Коммерсант». При этом вторым способом оценки вице-премьеров станут соцопросы на такие, в частности, темы, как доля отечественных продуктов на прилавках и популярность путешествий по стране.

Ключевые показатели эффективности работы распространятся на семерых из десяти вице-премьеров нынешнего правительства: Антона Силуанова, Максима Акимова, Татьяну Голикову, Ольгу Голодец, Алексея Гордеева, Дмитрия Козака и Виталия Мутко.