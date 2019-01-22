В 2018 году инвестиции КАМАЗа в развитие модельного ряда достигли 14 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

КАМАЗ подвел итоги за 2018 год. Так, команда «КАМАЗ-мастер» в 15-й раз завоевала «Золотого бедуина». В прошлом году КАМАЗ впервые вышел на рынок Москвы с пассажирским транспортом на электрической тяге, сообщает пресс-служба КАМАЗа. Речь идет о контракте на поставку 100 электробусов и 31 зарядной станции. Во время ЧМ по футболу в Казани прошла демонстрация беспилотного электробуса-шаттла.

В 2018 году общий объем инвестиций в развитие модельного ряда и модернизацию производственных мощностей превысил 14 млрд рублей. В перспективе одним из знаковых результатов инвестпрограммы станет вывод на рынок поколения автомобилей К5.

В 2019 году планируется начать серийное производство этих автомобилей, а также организовать серийный выпуск грузовиков КАМАЗ поколения К4, которые работают на сжиженном природном газе.

Напомним, четыре спецавтомобиля-булитовоза на шасси КАМАЗа пополнили автопарк одной из австрийских компаний, которая работает в сфере нефтегазовых услуг. Переданные булитовозы будут обслуживать нефтяные месторождения в Когалыме.



