На обслуживании нефтяных месторождений в Когалыме будут работать Камазы

Фото: Максим Платонов

Четыре спецавтомобиля-булитовоза на шасси Камаза пополнили автопарк одной из австрийских компаний, которая работает в сфере нефтегазовых услуг. Переданные булитовозы будут обслуживать нефтяные месторождения в Когалыме. К слову, австрийская компания хорошо знакома с татарстанской спецтехникой: ранее она уже покупала несколько единиц разной техники также на шасси Камаза для работы на месторождениях в районах Когалыма, Нижневартовска, Пыть-Яха, сообщают «Вести Камаза».

Стоит отметить, что основное назначение недавно переданного булитовоза — транспортировка, самопогрузка и выгрузка, установка специальных емкостей для жидких и сыпучих реагентов, используемых при гидроразрыве нефтяного или газового пласта.

Напомним, сегодня ночью в Набережные Челны вернулась команда «КАМАЗ-мастер» — победитель ралли «Дакар 2019», финишировавшего 17 января в Лиме (Перу).