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Глава МИД Дании пригрозил России санкциями из-за ареста украинских моряков

23:56, 21.01.2019
Глава МИД Дании пригрозил России санкциями из-за ареста украинских моряков
Фото: en.wikipedia.org / EU2017EE Estonian Presidency

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен заявил, что Европейский союз «будет вынужден рассматривать возможность» введения санкций в отношении России из-за аресте украинских моряков.

«Россия до сих пор удерживает 24 украинских моряка. Если не выпустят в ближайшее время, ЕС придется рассмотреть возможность санкций против России» — написал он в Twitter.

Напомним, 25 ноября 2018 года три военных украинских корабля пересекли государственную границу России около Керчи. ФСБ обстреляла украинские корабли, в результате пострадали три человека. Суда были задержаны, а моряки арестованы на два месяца.

В начале января Украина подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России из-за инцидента в Керченском проливе.

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