В Минэкономразвития РФ назвали рост кредитов населения одним из факторов ускорения инфляции

Рост объемов необеспеченного потребительского кредитования стал одним из факторов влияния на темпы инфляции в России, говорится в докладе Минэкономразвития РФ «Картина инфляции».

«Наблюдаемые темпы роста потребительского кредитования (около 20 процентов) неустойчивы и являются источником рисков для экономической динамики в ближайшие годы»,— говорится в докладе.

Другим важным фактором, повлиявшим на рост инфляции в ведомстве назвали ослабление рубля на фоне снижения цен на нефть и оттока капитала. Основной вклад в инфляцию внесла динамика цен на продовольственные товары, отмечается в документе.

Ранее Банк России спрогнозировал инфляцию в 5—5,5 процента по итогам 2019 года.