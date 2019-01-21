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В Минэкономразвития РФ назвали рост кредитов населения одним из факторов ускорения инфляции

22:48, 21.01.2019
В Минэкономразвития РФ назвали рост кредитов населения одним из факторов ускорения инфляции
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Рост объемов необеспеченного потребительского кредитования стал одним из факторов влияния на темпы инфляции в России, говорится в докладе Минэкономразвития РФ «Картина инфляции».

«Наблюдаемые темпы роста потребительского кредитования (около 20 процентов) неустойчивы и являются источником рисков для экономической динамики в ближайшие годы»,— говорится в докладе.

Другим важным фактором, повлиявшим на рост инфляции в ведомстве назвали ослабление рубля на фоне снижения цен на нефть и оттока капитала. Основной вклад в инфляцию внесла динамика цен на продовольственные товары, отмечается в документе.

Ранее Банк России спрогнозировал инфляцию в 5—5,5 процента по итогам 2019 года.

ЭкономикаФинансы
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