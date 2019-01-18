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Банк России спрогнозировал инфляцию в 5—5,5 процента по итогам 2019 года

21:28, 18.01.2019
Банк России спрогнозировал инфляцию в 5—5,5 процента по итогам 2019 года
Фото: cbr.ru

Инфляция в России начнет снижаться со второго полугодия и составит 5—5,5% по итогам 2019 года.

«Со второго полугодия 2019 года годовая инфляция, по прогнозу Банка России, будет снижаться и составит 5—5,5% по итогам года, а затем вернется к цели Банка России (вблизи 4%) в начале 2020 года», — говорится в сообщении Центробанка.

Регулятор отмечает, что сохранилась тенденция к повышению инфляции, связанная с влиянием ослабления рубля, ростом затрат, подстройкой предложения к спросу на отдельных продовольственных рынках.

Напомним, что согласно данным Росстата, по итогам 2018 года потребительские цены в России выросли на 4,3%.

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