Банк России спрогнозировал инфляцию в 5—5,5 процента по итогам 2019 года

Инфляция в России начнет снижаться со второго полугодия и составит 5—5,5% по итогам 2019 года.

«Со второго полугодия 2019 года годовая инфляция, по прогнозу Банка России, будет снижаться и составит 5—5,5% по итогам года, а затем вернется к цели Банка России (вблизи 4%) в начале 2020 года», — говорится в сообщении Центробанка.



Регулятор отмечает, что сохранилась тенденция к повышению инфляции, связанная с влиянием ослабления рубля, ростом затрат, подстройкой предложения к спросу на отдельных продовольственных рынках.



Напомним, что согласно данным Росстата, по итогам 2018 года потребительские цены в России выросли на 4,3%.