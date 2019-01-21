В Челнах суд прекратил уголовное дело в отношении Алмаза Имамова, обвиняемого в экстремизме

Городской суд Набережных Челнов прекратил уголовное дело в отношении татарского активиста Алмаза Имамова, обвиненного по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Дело было прекращено по ходатайству прокуратуры, которая указала на «отсутствие состава преступления» после частичной декриминализации ст. 282. В результате суд в Татарстане принял решение освободить Имамова от уголовной ответственности, передает «Коммерсант».

Уголовное преследование активиста началось в апреле прошлого года. Имамов в 2017—2018 годах разместил несколько постов и комментариев в социальных сетях, которые, согласно лингвистической экспертизе, содержали негативные характеристики русских и христиан.

Сам Имамов связывал преследование со своей активной общественной деятельностью по защите татарского языка. В сентябре 2018 года он подавал иск против Сбербанка за отказ обслужить его на татарском языке.