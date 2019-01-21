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Нижегородские власти прогнозируют рост турпотока минимум на 10 процентов после запуска ВСМ

19:47, 21.01.2019
Нижегородские власти прогнозируют рост турпотока минимум на 10 процентов после запуска ВСМ
Фото: скриншот видео tass.ru

Туристический поток в Нижегородскую область после открытия Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), по прогнозам, увеличится более чем на 10 процентов.

«ВСМ даст преимущества туристической сфере региона. <...> Возможное увеличение турпотока в Нижегородскую область составит не менее 10 процентов, — рассказал губернатор региона Глеб Никитин.

Он добавил, что открытие магистрали положительно скажется на экологии, безопасности, снижении потребности в инвестициях в транспортную инфраструктуру и росте региональной занятости, передает ТАСС.

Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил, что ведомство планирует к концу марта уточнить все аспекты ВСМ Москва — Казань.

ОбществоИнфраструктура
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