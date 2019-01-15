Минтранс РФ намерен к концу марта уточнить все параметры ВСМ Москва — Казань

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил, что ведомство планирует к концу марта уточнить все аспекты высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Казань.

«Работа, которая связана с уточнением всех аспектов проекта [ВСМ Москва — Казань], продолжается. К концу марта мы ее закончим», — приводит слова министра транспорта ТАСС.



Ранее первый заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Александр Мишарин призвал в ближайшее время начать строительство ВСМ Москва — Казань.

Однако, по мнению министра финансов Антона Силуанова, проект является экономически нецелесообразным. Ранее в эффективности строительства ВСМ Москва — Казань усомнилось и Минэкономразвития.