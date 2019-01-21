РАН приостановила присвоение звания почетного профессора патриарху Кириллу

Президиум Российской академии наук (РАН) не будет 22 января голосовать по вопросу присвоения звания почетного профессора патриарху Кириллу и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко.

«Положение о присвоении звания «Почетный профессор РАН» было принято в Академии более 20 лет назад. Сегодня у некоторых академиков возникают вопросы о том, насколько это положение отвечает современным требованиям. Поэтому мы 22 января на президиуме обсудим необходимость актуализации этого положения. Если будет принято такое решение, то организуем специальное рассмотрение этого вопроса на одном из ближайших заседаний президиума РАН, чтобы уточнить содержание этого положения», — сообщил вице-президент РАН Юрий Балега.

Он добавил, что в связи с этим вопрос о присвоении звания «Почетный профессор РАН» номинантам этого года было перенесено, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоен звания почетного профессора Российской академии наук.

Торжественная церемония присвоения звания священнослужителю должна была состояться 22 января на заседании президиума РАН.