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Патриарх Кирилл стал почетным профессором Российской академии наук

15:54, 18.01.2019 3
Патриарх Кирилл стал почетным профессором Российской академии наук

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоен звания почетного профессора Российской академии наук.

Торжественная церемония присвоения звания священнослужителю состоится 22 января на заседании президиума РАН, передает «Интерфакс».

В академии сообщили, что патриарх Кирилл является большим популяризатором науки, также он не единожды участвовал в съемках телепередачи о науке «Очевидное — невероятное».

«Патриарх знал отца Сергея Капицы, знаменитого советского физика Петра Капицу — лауреата Нобелевской премии по физике 1978 года за открытие явления сверхтекучести жидкого гелия», — рассказали в РАН.

Кроме того, звание почетного профессора РАН присвоено председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

Напомним, ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не впадать в зависимость от гаджетов.

Общество
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 16:42
    Видимо, теперь дела в академии наук пойдут вперед семимильными шагами.. Хотя хочется спросить, есть там ещё трезвые умы?
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  • Анонимно 16:45
    ну как они это делают, а??
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  • Анонимно 16:55
    Почему сразу не академиком ?
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