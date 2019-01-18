Патриарх Кирилл стал почетным профессором Российской академии наук
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоен звания почетного профессора Российской академии наук.
Торжественная церемония присвоения звания священнослужителю состоится 22 января на заседании президиума РАН, передает «Интерфакс».
В академии сообщили, что патриарх Кирилл является большим популяризатором науки, также он не единожды участвовал в съемках телепередачи о науке «Очевидное — невероятное».
«Патриарх знал отца Сергея Капицы, знаменитого советского физика Петра Капицу — лауреата Нобелевской премии по физике 1978 года за открытие явления сверхтекучести жидкого гелия», — рассказали в РАН.
Кроме того, звание почетного профессора РАН присвоено председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.
Напомним, ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не впадать в зависимость от гаджетов.Общество
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