Патриарх Кирилл стал почетным профессором Российской академии наук

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоен звания почетного профессора Российской академии наук.

Торжественная церемония присвоения звания священнослужителю состоится 22 января на заседании президиума РАН, передает «Интерфакс».

В академии сообщили, что патриарх Кирилл является большим популяризатором науки, также он не единожды участвовал в съемках телепередачи о науке «Очевидное — невероятное».

«Патриарх знал отца Сергея Капицы, знаменитого советского физика Петра Капицу — лауреата Нобелевской премии по физике 1978 года за открытие явления сверхтекучести жидкого гелия», — рассказали в РАН.

Кроме того, звание почетного профессора РАН присвоено председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко.

Напомним, ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не впадать в зависимость от гаджетов.