Навальный заявил, что связанные с Дерипаской люди обсуждали арест Насти Рыбки

Фото: ru.wikipedia.org / Flickr upload bot

Политик Алексей Навальный опубликовал в своем блоге телефонные разговоры людей, связанных с бизнесменом Олегом Дерипаской, которые обсуждают арест в Таиланде Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич), а также возможный тюремный срок для нее.

Разговор ведут генеральный секретарь российского отделения «Международной торговой палаты» (ICC Russia) Татьяна Монэгэн, член совета директоров компании «Базовый элемент» Георгий Оганов и «иностранный юрист Вильям».

В ходе разговора Монэгэн и Оганов рассказывают юристу об аресте Рыбки и Алекса Лесли.

«Мы очень заинтересованы в том, чтобы эти люди оставались в тюрьме, а потом суд приговорил бы их к соответствующим тюремным срокам, к соответствующему наказанию согласно местным тайским законам», — сообщил Оганов.

Он отметил, что «мы понимаем, что решение должно быть основано на каком-то принципе, и принцип этот — то, что их нужно посадить».

Навальный отмечает, что ссылки на записи разговоров Фонду борьбы с коррупцией прислали по электронной почте, они были опубликованы на YouTube. До этого Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края по иску Дерипаски постановил заблокировать эти записи, так как они нарушают права Дерипаски на тайну телефонных переговоров.

Напомним, что Настя Рыбка, как и Александр Кириллов (Алекс Лесли), были задержаны в Таиланде в феврале 2018 года вместе с еще несколькими россиянами. Из-за того, что они организовали секс-тренинги, местные власти обвинили их в нарушении визового режима: не оформили рабочую визу. Впоследствии добавилось и обвинение в предоставлении секс-услуг.

15 января этого года суд Паттайи приговорил Кириллова и Вашукевич к 18 месяцам заключения за создание тайного сообщества и оказание секс-услуг. Остаток неотбытого срока суд заменил им на условный. 17 января они были депортированы из Таиланда, проведя в заключении девять месяцев.

По прилете в Москву Вашукевич и Кириллов были задержаны в аэропорту Шереметьево. Сейчас оба подозреваются в правонарушении по статье «Вовлечение в занятие проституцией».