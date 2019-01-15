Суд в Таиланде приговорил Рыбку и Лесли к условному сроку

Суд в Таиланде приговорил к условным срокам Анастасию Вашукевич (Настя Рыбка), Александра Кириллова (Алекс Лесли) и еще шесть человек. Они были задержаны за организацию нелегальных секс-тренингов.

Как отмечает «РИА Новости», подсудимых также приговорили к фактическому заключению, равному уже отбытому сроку, составившему 9 месяцев нахождения в следственной тюрьме. Все они признали свою вину.

Напомним, что суд города Паттайя в Таиланде оправдал Лесли, Рыбку и еще шесть россиян и белорусов по делу о незаконной предпринимательской и трудовой деятельности.