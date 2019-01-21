Россия опустилась на третье место в мире по объему добычи нефти

Россия в ноябре опустилась на третье место в мире по объему нефтедобычи с показателем в 10,729 миллиона баррелей в сутки, что на 0,18% меньше по сравнению с октябрем.

Мировое лидерство удерживают США. В ноябре страна добывала в среднем 11,693 миллиона баррелей нефти в сутки (+1,35% к октябрю). Второе место заняла Саудовская Аравия с показателем в 11,093 миллиона баррелей в сутки (+4,23%), следует из данных организации «Совместная инициатива по нефтяной статистике» (JODI).

Ранее сообщалось, что ОПЕК прогнозирует рост добычи нефти в России в 2019 году до 11,49 млн баррелей в сутки.