В Татарстане ожидается небольшой снег и до -15°С

Сегодня, 22 января, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве районов небольшой снег.

Ветер западный умеренный. На дорогах гололедица.

Минимальная температура воздуха ночью по республике составит от -12°С до -17°С, при прояснениях до -20°С. Максимальная температура днем — от -10°С до -15°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от -12°С до -15°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -11°С до -14°С.

Напомним, что, по прогнозу Гидрометцентра РТ, в среду и четверг ночные температуры воздуха опустятся до -26°С, при прояснениях до -31°С. Дневные температуры будут в пределах 12—21 градуса ниже нуля.