В Татарстан придут сильные морозы — до -31 градуса

В ближайшее время погода на территории республики существенно изменится из-за холодного арктического воздуха, который идет со Скандинавии. Предстоящей ночью погода будет формироваться под влиянием холодного атмосферного фронта, уже завтра днем на погоду будет влиять тыловая часть североатлантического циклона. По информации Гидрометцентра РТ, температура воздуха ночью и утром понизится до -12… -17 градусов, при прояснениях до -20. Днем температура будет находиться в пределах от -10 до -15 градусов.

Ожидается, что в среду и четверг мороз в республике усилится до -26 градусов, при прояснениях до -31. Дневные температуры будут в пределах 12—21 градуса ниже нуля. Утром и днем 24 января ожидается слабая метель. В конце недели и в выходные в Татарстане, скорее всего, сохранится очень холодная погода.