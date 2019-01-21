Фигуристка Шаботова, заявившая о необходимости принимать допинг не имеет сертификат РУСАДА

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, что возмущена словам юной спортсменки о том, что для стабильных выступлений необходимо пить допинг.

«Это печально, и мое возмущение еще в том, что в таком возрасте человек не до конца сформирован мыслительно и эмоционально. Эта девушка может излишне показать себя, погорячиться, хотя на самом деле так не думать. Тогда вопрос к родителям, тренерам, педагогам и федерации. Данная ситуация никуда не годится, ведь это даже может повлиять на формирование антидопинговой культуры подписчиков спортсменки, некоторые из которых дальше пойдут в профессиональный спорт, — цитирует Пахноцку Sport24 со ссылкой на телеканал 360.

У нее нет электронного сертификата, ни в каких очных семинарах она не участвовала. Это никоим образом не пройдет незамеченным, конкретные меры обязательно будут предприняты. Во многих ситуациях — не только в спорте, но и в жизни — такая безответственность может привести к очень серьезным последствиям, поэтому просто так пропускать это нельзя», — приводит слова Пахноцкой телеканал.

Ранее 13-летняя фигуристка Анастасия Шаботова, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, заявила, что для достижения стабильных результатов нужно правильно применять запрещенные вещества.