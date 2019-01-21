BlaBlaCar запустит идентификацию российских пользователей по паспортам

Сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar в скором времени запустит в России идентификацию пользователей по паспортным данным.



«Мы действительно в ближайшее время запустим ID-check в России. Точную дату сообщить пока не можем. ID-check станет дополнительным уровнем безопасности», — сообщили представитель BlaBlaCar, не уточнив, когда заработает данная функция.

В компании отметили, что той информации, которую сейчас собирает сервис достаточно, чтобы правоохранительные органы могли в кратчайшее время установить фактическое имя любого зарегистрированного пользователя, вне зависимости от того, свое или чужое имя он указал при регистрации, пишет ТАСС.

Ранее межрегиональная общественная организация «Объединение автопассажирских перевозчиков» подала коллективный иск против российского представительства французского онлайн-сервиса BlaBlaCar — ООО «Комьюто рус».

По мнению истцов, благодаря сервису BlaBlaCar развиваются нелегальные перевозки.