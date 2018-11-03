Объединение перевозчиков подало иск о блокировке сервиса BlaBlaCar

Межрегиональная общественная организация «Объединение автопассажирских перевозчиков» подала коллективный иск против российского представительства французского онлайн-сервиса BlaBlaCar — ООО «Комьюто рус».

Всего к иску присоединились 27 индивидуальных предпринимателей и компаний, занимающихся пассажирскими перевозками. Они, в частности, требуют признать размещенную на сайте blablacar.ru и в мобильном приложении сервиса информацию запрещенной, а также заблокировать на территории России деятельность представительства.

По мнению истцов, благодаря сервису BlaBlaCar развиваются нелегальные перевозки, сообщается на сайте объединения.

«Деятельность перевозчиков, использующих сервис BlaBlaCar привела к тому, что регулярное автобусное сообщение по ряду маршрутов, равно как и работа автовокзалов (автостанций), находится под угрозой прекращения ввиду крайней нерентабельности», — подчеркивается в иске.



Ранее сообщалось, что BlaBlaCar начинает монетизировать сервис в России и на Украине. С 10 октября услуги сервиса для поездок на большие расстояния стали платными.

При этом поездки на меньшие расстояния останутся бесплатными для бронирования. Компенсировать водителю расходы на бензин пассажиры продолжат наличными, как и раньше.