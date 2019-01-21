«Рот Фронт» и «Красный Октябрь» пытаются взыскать 900 тыс. рублей с бавлинского предприятия
Московские кондитерские фабрики ОАО «Рот Фронт» и ОАО «Красный Октябрь» подали в Арбитражный суд РТ иск к ООО «АйПара» из Бавлов.
Компании пытаюсь взыскать с татарстанского предприятия 900 тыс. рублей в качестве компенсации за незаконное использование товарного знака. Суд принял иск к производству, следующее заседание назначено на 23 января, следует из картотеки арбитражных дел.
Ранее челнинская фабрика мороженого «Славица» отсудила права на товарный знак «Сосулька».Бизнес Татарстан
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