Глава Совфеда предложила разработать в России единый стандарт благополучия пенсионеров

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила разработать в России единый стандарт благополучия пенсионеров.

«Считаю, что на Форуме (социальных инноваций в Москве в июне 2019 года, — прим. ред.) отдельно должна прозвучать тема социальной поддержки граждан пожилого возраста и создания условий для активного долголетия», — сказала она на заседании оргкомитета форума.

На данный момент в Москве реализуется масштабная комплексная программа «Московское долголетие», а также сформирована расширенная система гарантий старшему поколению под названием «Московский стандарт благополучия пенсионеров», пишет «РИА Новости».

«И мы рассчитываем, что в дальнейшем стандарт благополучия будет разработан для граждан всех регионов России», — сказала Матвиенко.

Ранее первый вице-премьер РФ, министр финансов РФ Антон Силуанов назвал рассмотрение вопроса о пенсионном законодательстве наиболее тяжелым в работе правительства в 2018 году.