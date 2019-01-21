В Минтруд не поступали предложения по изменению графика новогодних каникул
Глава Министерства труда и социальной защиты РФ Максим Топилин сообщил о том, что предложений об изменении графика выходных и праздничных дней на время новогодних праздников не поступало. «В Минтруд не поступало это предложение», — приводит цитату министра ТАСС.
Список нерабочих праздничных дней закреплен в Трудовом кодексе. Например, к ним относятся новогодние каникулы, Рождество.
Напомним, социальный предприниматель, основатель АНО «Дивергент» Роман Егоров подготовил для «Реального времени» авторскую колонку, посвященную десятидневным новогодним каникулам.Общество Татарстан
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