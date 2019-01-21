Казанские туристы смогут попасть в Египет

Фото: Максим Платонов

Туроператоры начали предлагать туристам туры в Египет с пересадкой в иорданском городе Акабе. Пакетные туры дают возможность как проживать в отелях Иордании, так и в египетских отелях на курортах Таба и Шарм-эль-Шейх. Туры в Египет с перелетом через Акабу доступны через несколько российских городов, среди них Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Самара, Екатеринбург, Уфа. Первый рейс в рамках программы запланирован на 21 января, впрочем, на официальном портале Ассоциации туроператоров не обозначено, из какого именно города состоится вылет. Стоит отметить, что в результате несколько изменилась схема трансфера до отелей Египта. Из аэропорта Акабы туристы едут до морского порта. Паспортный контроль и перевозка до египетского порта Таба занимает примерно полтора часа. Еще около часа займет высадка с парома, после чего туристов довезут до отелей.

Напомним, в середине декабря стало известно о том, что делегация российских экспертов по авиабезопасности завершила проверку аэропортов в египетских курортных городах Хургада и Шарм-эш-Шейх.