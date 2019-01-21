«Галерея вин» выставила на продажу имущество за 193,8 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Конкурсный управляющий ООО «Фирма «Галерея вин» заявило о проведении торгов, на которых будет реализовано некоторое имущество компании. По данным единого федерального реестра сведений о банкротстве, открытый аукцион запланирован на 5 марта. Будет реализовано залоговое имущество. К слову, компания выступает должником «Татсоцбанка». На торги будут выставлены шесть лотов, среди которых нежилые помещения на Чистопольской, на Жуковского, на Воскресенской. Также среди лотов два стояночных места на Жуковского, каждый стоимостью по 753 тысячи рублей. Общая стоимость всех лотов — 193 млн 813 тысяч рублей.

Напомним, в октябре 2018 года стало известно о том, что фигурантом уголовного дела о мошенничестве стал соучредитель казанского ООО «Фирма «Галерея вин» Яков Цейнштейн.