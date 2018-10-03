В Казани на владельца «Галереи вин» завели дело на 247 млн рублей

Фигурантом уголовного дела о мошенничестве стал соучредитель казанского ООО «Фирма «Галерея вин» Яков Цейнштейн. Ранее его признали потерпевшим в деле УВД Казани о заказном поджоге иномарки, а вот теперь сотрудники Следкома подозревают в мошенничествах с ущербом в 247 млн рублей.

Как выяснило «Реальное время», ключевой из пяти эпизодов дела возбужден по заявлению руководства «Татсоцбанка» — аферой в кредитном учреждении считают само получение кредита компанией Цейнштейна. Потерпевшими по другим эпизодам признаны крупнейшие поставщики элитного алкоголя.

Родные Цейнштейна считают уголовное дело абсурдным, утверждая, все расчеты с кредитором и поставщиками проводились, пока банк не парализовал деятельность компании.

«Реальное время» выяснило подробности скандального уголовного дела.